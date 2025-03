Fa gol da centrocampo alla sua società: insomma Anna, ma tu per chi giochi?

Nell’hockey su pista possono giocare indifferentemente maschi e femmine. In teoria potrebbe esistere una squadra di A1 tutta femminile, in pratica diversi team maschili inseriscono ragazze che in caso contrario giocherebbero pochissimo. Non solo, possono avere anche cartellini di due società: Anna Berti, diciottenne di Forte dei Marmi che è tesserata per la squadra femminile della Sasco Rotellistica Scandianese, è stata data in prestito alla formazione mista del Roller Scandiano.

Sin qui tutto liscio, se non che domenica, in Serie B, ha segnato un gol alla sua Rotellistica. "E’ stato strano – dice Anna – sullo 0 a 2, a 9’ minuti dalla fine, ho effettuato un tiro quasi da metà campo. Forse c’è stata una leggera deviazione, ma la pallina è finita in rete e l’arbitro ha assegnato il gol a me".

Ha esultato? "Diciamo a metà, in pratica ho fatto gol alla squadra di Luca Ganassi, che è il presidente della mia squadra femminile. Credo però di aver avuto il massimo rispetto e sia i compagni, sia gli avversari, mi hanno fatto i complimenti. Stavo giocando per il Roller, quindi sono stata felice di aver segnato un gol che in quel momento riapriva la partita".

E tra le ragazze come va? "Dietro al fortissimo Matera ci siamo noi, Trissino e Valdagno. Cercheremo di evitare il quarto posto e di giocarci la finale scudetto".

