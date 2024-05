Festa in onore di Bud Spencer e Terence Hill

Una festa che rievoca le scene dei divertenti e spettacoli film di Bud Spencer e Terence Hill. Oggi dalle 14 fino a tarda sera il parco dei Salici di Reggiolo ospita un evento a tema che ricorda i due grandi attori, promosso dalla Compagnia del Porto, una associazione che da anni organizza feste per raccogliere fondi da destinare a scopo benefico. In programma balli country con la Dobro Band, ma anche giochi come il lancio del ferro di cavallo, il toro meccanico, il pungiball e vari stand. Attiva la gastronomia, ovviamente in tema con la festa, con fagioli, pancetta, salsiccia, fagioli con cotiche, fino alla versione "messicana", oltre a ciccioli, patatine e bevande varie. Le varie specialità vengono servite direttamente nella classica padella. Per informazioni e prenotazioni: tel. 338-8247137. Il ricavato per donare giochi da giardino alla scuola d’infanzia di Brugneto.