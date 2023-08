Festa Pd: dialetto con Guidetti e lo show dei fuochi d’artificio

· Il programma de ’La Festa’, l’evento del Pd al Campovolo di Reggio, stasera propone il teatro dialettale con Antonio Guidetti, piano bar con Ilaria Tognetti, Jennifer Nasi, Jack Santini e Sara Fontana, alle 19 in sala dibattiti incontro con gli onorevoli Paolo Gentiloni e Graziano Delrio. In serata anche lo show pirotecnico dei ’Fuochi della festa’.

· All’Arena Stalloni di via Campo Samarotto a Reggio stasera alle 21,15 il film ’Il caftano blu’, in anteprima, per la regia di Maryam Touzani.

· Mentre al parco del Tasso di via Adua dalle 17 la rassegna Estate Popolare prevede un laboratorio di fumetto per ragazzi con l’illustratore Francesco Faccia.

· A Guastalla doppio appuntamento. Stasera alle 21,15 in piazza Mazzini si esibisce Laura Mars (nella foto), accompagnata da Ivano Borgazzi al pianoforte, Emanuele Sgarbi alle percussioni e Claudio Rossi al basso, per un concerto-tributo dedicato ad Aretha Franklin, con ingresso libero. Sempre alle 21, ma nel cortile delle scuole di via Costa, prosegue ’Cinema sotto le stelle’ con la proiezione di ’Zlatan’, film autobiografico diretto da Jens Sjögren sull’inizio della carriera sportiva di Ibrahimovic.

· A Scandiano la rassegna di cinema d’estate stasera alle 21,30 nei giardini della rocca dei Boiardo propone ’Romantiche’ con Pilar Fogliati e Barbora Bobulova, mentre mercoledì sera tocca a ’Air. La grande storia del salto’ di Ben Affleck.

· A Canossa, alla chiesa di San Martino Vescovo, stasera alle 21 la rassegna ’Al chiaro di luna’ prevede il concerto del Tile Brass Quartet con Innocenzo Caserio e Antonio Cordisco (trombe), Atreo Ciancaglini e Angelo Petrelli (tromboni), mentre domani alle 21 tocca al concerto ’Intrecci sonori’ alla Pieve di Santa Maria Assunta a Minozzo.

