Fiera di San Giuseppe, un altro fine settimana di incontri e mercati

Secondo weekend a Scandiano della fiera di San Giuseppe. Dopo il ‘debutto’ con successo dello scorso fine settimana, i prossimi giorni vedranno protagonisti la Centenaria con i suoi spazi espositivi e le iniziative gastronomiche, ma non mancherà anche il grande mercato che animerà domenica il centro storico. Domani e domenica i capannoni di piazza Prampolini ospiteranno incontri, masterclass e momenti di approfondimento. Domani alle 10.30 si terrà l’incontro ‘Nuove generazioni e le eccellenze del territorio’ con la partecipazione degli studenti delle classi V dell’istituto Zanelli, impegnati in progetti legati all’innovazione agroalimentare. Accanto a loro interverranno esperti del settore tra cui Paolo Govi del Consorzio Parmigiano Reggiano e Francesco Cattini della Confraternita dell’Aceto Balsamico. Domenica torna, dalle 8 alle 20, nel centro storico il grande spazio espositivo all’aperto grazie al mercato con 450 banchi. Parallelamente via della Rocca e via XXV Aprile accoglieranno il mercato contadino. Attivo pure il luna park.

m. b.