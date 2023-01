"Finalmente profeta in patria Sarà una serata piena di emozioni"

di Daniele Barilli Certe notti. Già, ci sono notti in cui sfioriamo con mano le nostre emozioni. Le riportiamo in superficie. E ci ritroviamo a confrontarci con loro. Più o meno quello che succederà questa sera alle 21 alla Cavallerizza a Max Collini che torna a casa concludendo un tour lungo tre anni che gli ha regalato tante soddisfazioni. Una serata speciale in cui Collini condividerà pensieri, idee, emozioni con la gente che ha sempre camminato al suo fianco. Certe notti, insomma, sono proprio speciali. "Strano a dirsi, ma per la prima volta nella mia vita - sorride ironico l’ex leader degli Offlaga Disco Pax - mi sento profeta in patria. Quasi tutta la mia storia artistica, infatti, è stata fuori da Reggio. Esattamente 20 anni fa debuttavo con gli Offlaga Disco Pax e quel percorso non ha quasi mai coinciso con la città in cui sono nato e cresciuto. Malgrado, e questo ci tengo a sottolinearlo, Reggio abbia sempre caratterizzato le mie scelte artistiche tanto che il nostro terzo album fu, di fatto, un concept dedicato alla città. Il consenso maggiore, però, è arrivato da altre realtà e da altre zone. Tanto che...". Tanto che...? "Tanto che, lo confesso, quando è arrivato il...