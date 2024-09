Fine settimana con Fricandò e gli artisti di strada

Un fine settimana con Fricandò, la festa con artisti di strada e dell’ingegno organizzata dalla Pro loco in centro storico a Correggio. E’ la diciannovesima edizione di questo evento che per due giorni propone tanti spettacoli con artisti di strada di livello internazionale come il Duo Patagonia, Ester Grigoli, Gaia Atmen, Gaia Ma’, Gushi, Barbatrucco, Mr. Blue, il Circo Sottovuoto, Che Coppia, Aerial Roots Radici Aeree, il laboratorio di giocoleria di Morrjs Joy, le percussioni dei Marakatimba, il Ritual del fuego, tra musica, teatro, giochi di fuoco, gli immancabili truccabimbi, acrobazie spettacolari… Si passa da personaggi da cartoon ma dal carattere dispettoso e provocatore per poi arrivare a ritmi afro-brasiliani, afro-cubani e funky, aggiungendo anche le avventura di due viaggiatori che si perdono e devono arrivare a destinazione prima del tramonto, distratti da laghi, montagne e deserti infiniti. Storie in forma teatrale e musicale per bambini, famiglia, ma in generale per un pubblico di ogni età. Aperto un punto di ristoro della Pro loco nell’area degli spettacoli e delle animazioni. L’ingresso è libero.