Finisce con la mini-car contro un Tir Donna lotta tra la vita e la morte

di Francesca Chilloni

Devastante scontro ad uno svincolo tra un autoarticolato ed una mini-car condotta da una donna di 48 anni, che ora lotta tra la vita e la morte nella Rianimazione del Policlinico di Parma. È il drammatico bilancio di un incidente che si è verificato ieri mattina alle 9,30 alle porte della zona industriale di Gattatico, alla confluenza di via Luigi Bertozzi nella strada provinciale 38 che in quel tratto prende il nome di via Medaglie d’Argento.

Il camion Daf, condotto da un uomo di 47 anni originario di Torre del Greco (Napoli), procedeva in direzione della frazione di Taneto lungo la Sp38. Dopo essere sceso dal cavalcavia dell’autostrada, allo svincolo con via Bertozzi è entrato in collisione quasi frontalmente con la piccola vettura azzurra (di quelle che si possono guidare senza patente) al cui volante si trovava G.L., 48 anni, di origine campana e residente proprio a Gattatico. La donna era uscita dalla strada comunale e stava dirigendosi in direzione di Praticello. L’impatto ha letteralmente mandato in frantumi il piccolo veicolo, provocando invece danni abbastanza limitati alla parte anteriore del mezzo pesante. Immediato è stato l’allarme al 118, che sul posto ha inviato le ambulanze della locale pubblica assistenza e anche l’elisoccorso, che si è alzato in volo da Parma ed è atterrato in un prato proprio accanto al luogo dello schianto. Sono intervenuti pure i Vigili del Fuoco, anche se al loro arrivo i sanitari avevano già estratto dalle lamiere accartocciate la donna, ferita in modo gravissimo.

Minime le conseguenze per il camionista, che è uscito dalla cabina di guida illeso. I medici hanno stabilizzato le condizioni della donna ferita poi l’hanno d’urgenza trasferita all’ospedale Maggiore di Parma con l’eliambulanza. Adesso si trova ricoverata in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione. Sul luogo dell’incidente ha operato anche una pattuglia della Polizia stradale del Comando di Castelnovo Monti che eseguito i rilievi di legge.

Una seconda pattuglia, della Polizia locale della Val d’Enza, ha invece deviato regolato il traffico durante le operazioni di soccorso e di ripristino della condizioni di sicurezza della strada provinciale. Le cause dello scontro sono in corso di accertamento; non è chiaro se uno dei due mezzi abbia invaso la corsia dell’altro oppure se entrambi procedessero in mezzo alla strada vicino alla riga di mezzeria.