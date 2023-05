Fiumicino sindaco "Eredità pesante"

Cambia il governo di Brescello. È la lista ’Brescello Cambia!’ a vincere la tornata elettorale, col Pd che dopo cinque anni torna alla guida dell’amministrazione locale: 1.107 voti per la lista del candidato sindaco Carlo Fiumicino contro i 971 andati alla lista ’Brescello che vogliamo’ del primo cittadino uscente, Elena Benassi. La lista appoggiata dal centrodestra, ’Onesta Civile’, guidata da Catia Silva, si ferma a 162 voti (7,23%) e secondo i primi conteggi non conquista un seggio in consiglio comunale. Otto i consiglieri assegnati alla lista di maggioranza, quattro all’opposizione. A votare è andato il 49,9% degli aventi diritto (2.314 elettori). Sono 52 le schede nulle, 22 bianche, nessuna contestata. Dopo l’esperienza amministrativa a Guastalla – come consigliere, poi assessore fino alla candidatura a sindaco, ma senza essere eletto, nel 2009 – Carlo Fiumicino conquista il posto di primo cittadino a Brescello, dove vive da alcuni anni. All’esito del voto il neo ’Peppone’ si è radunato con i suoi collaboratori alla sede del Pd, che ha appoggiato la sua lista.

"Prima di tutto – spiega nella sua prima intervista ufficiale da sindaco – devo ringraziare i brescellesi per aver dato fiducia al nostro progetto. Raccogliamo un’eredità pesante. La cittadinanza ha riconosciuto il nostro impegno di coraggio. E da domani saremo pronti a portare avanti le opere che non sono state realizzate finora e a garantire i servizi che finora non sono stati garantiti".

Si evidenzia un forte calo dell’affluenza: cinque anni fa si era recato al voto il 57,77% degli elettori del paese, mentre tra domenica e ieri si è registrata una presenza alle urne del 49,9%. Neppure la metà degli elettori ha partecipato al voto nelle cinque sezioni brescellesi.

a. le.