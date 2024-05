Fives Oto, alla Fiom il 91,4% dei voti

Alle ultime elezioni per il rinnovo dei rappresentanti sindacali della Fives Oto di Boretto, la lista Fiom ha ottenuto il 91,4% dei voti, eleggendo Niculai Irimia, Fabio Casadei, Alessandro Penna e Luigi Tronci. "In questi anni di lavoro sindacale alla Fives è stato complesso – spiega Emiliano Borciani, che da anni coordina i delegati Fiom – a causa di una lunga fase di difficili relazioni sindacali, dalla gestione del lavoro nel periodo Covid e dal rinnovo del contratto aziendale nella seconda metà del 2022". L’accordo aziendale alla Fives Oto prevede quest’anno una tranche dell’aumento di 50 euro fissi mensili e un premio di risultato di 2.600 euro. Rispetto alle ultime elezioni la Fiom cresce di quasi 10 punti percentuali, a scapito della lista Usb lavoro privato, che perde l’unico rappresentante eletto in azienda.