"Fondamentali i quesiti Cgil". De Franco sui referendum

"Il lavoro è un diritto costituzionale: dev’essere stabile, tutelato, sicuro e dignitoso. Per questo firmerò per la campagna referendaria lanciata il 25 aprile dalla Cgil con l’obiettivo di abrogare alcune previsioni introdotte dal Jobs Act sui temi dei licenziamenti, delle causali dei contratti a termine e della sicurezza dei lavoratori negli appalti", dice Lanfranco de Franco, capolista Pd alle elezioni amministrative. "È positivo che vengano avanzate queste quattro proposte, fondamentali per contrastare la precarietà del lavoro: dobbiamo parlarne di più ed è importante alimentare il confronto pubblico in tutte le sedi possibili – prosegue –. La disciplina dei licenziamenti del Jobs Act era sbagliata ed è stata progressivamente invalidata dalla Corte costituzionale, che ha sollecitato più volte il legislatore a rivederla". Ieri Pier Luigi Bersani era al centro sociale Buco Magico di via Martiri di Cervarolo, a sostegno della candidatura di de Franco. "Mi raccomando Reggio, c’è bisogno di una bella vittoria per dare un segnale. Sconfiggiamo l’astensionismo. I giovani possono dare un contribuito importante e il partito deve essere pronto a coglierlo. Tutto parte dai territori – ha detto Bersani –. Vinceremo questa campagna non solo parlando dei fatti ma parlando del senso (cit Pirandello). L’Europa cambia ma sta a noi farla cambiare in meglio".