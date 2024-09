"Franchigia lunga sarebbe più utile"

"Sono arrivato da Reggiolo con la macchina per accompagnare un mio caro amico a una visita medica. In realtà sono già due giorni che vengo qui al Santa Maria", spiega Giovanni Daolio.

"Se ho trovato subito il parcheggio? Sì ma sono stato relativamente fortunato: una macchina stava andando via e io ho occupato il suo posto. Ma il parcheggio è a pagamento".

Daolio ha riscontrato difficoltà a pagare la sosta: "Inserisco il numero di targa, ma la macchinetta non mi fa procedere al pagamento. Diciamo che avere due ore di tempo per sostare sarebbe utile, io per esempio in questo modo non avrei dovuto pagare".