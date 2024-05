Fratelli d’Italia va sotto l’isolato per presentare i suoi candidati

Andare là dove c’è tensione sociale e senso di abbandono. E’ quanto si è prefissato Alessandro Aragona, capolista per Fratelli d’Italia nella coalizione di centrodestra, che anticipa un annuncio, all’indomani dell’ennesima rissa partita dall’Isolato San Rocco.

"Purtroppo, ci tocca rilevare ancora una volta che siamo stati facili profeti – premette il coordinatore dei meloniani in città, che spesso era intervenuto per sanzionare i fatti di cronaca accaduti nella galleria commerciale che si affaccia sulle piazze dei teatri – Nonostante qualche dichiarazione di facciata e qualche timido tentativo di mettere qualche pezza a una situazione ormai fuori controllo, i fatti delle ultime ore in centro storico certificano quanto già detto da Fratelli d’Italia negli ultimi mesi".

Proprio sulla sicurezza anche i recenti sondaggi hanno mostrato come le valutazioni dei cittadini siano piuttosto negative.

"Le spaccature interne al centrosinistra sul tema delle risposte da dare in termini di sicurezza, a partire dall’adesione al protocollo Strade Sicure per avere l’esercito in città ma non ultima quella sull’occupazione illegale degli ex poliambulatori di via Monte San Michele da parte di candidati della loro coalizione (in verità l’occupazione è stata fatta dagli attivisti del centro sociale Aq16, ma sostenuta apertamente dalla lista Sic, molto vicina a quella realtà; ndr), non possono che causare un immobilismo di fronte al quale la città gradualmente sta cadendo a pezzi. Sabato 11 Maggio alle ore 11 presenteremo i 32 candidati di Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale presso l’Osteria sotto l’Isolato in Galleria Cavour, scelta già stabilita da tempo per dare un segnale di vicinanza a un quadrante della città che sta soffrendo enormemente e al quale da anni vengono fatte promesse puntualmente non mantenute da parte dell’amministrazione".