Fuga di gas da una cabina. Arrivano i tecnici, area in sicurezza

I vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla sono intervenuti ieri mattina dopo la segnalazione di un forte odore di gas che si avvertiva nella zona di via Leonardo Da Vinci, nell’area industriale di Brescello. E’ stato un passante, che già diverse ore prima aveva avvertito odore sospetto di gas, a segnalare la situazione alla centrale operativa del 115, con l’arrivo sul posto di una squadra dei vigili del fuoco della caserma della Bassa.

Si è appurato che, effettivamente, c’era una perdita che si stava verificando all’interno di una cabina in cui ci sono i raccordi delle varie condotte. Sul posto sono stati chiamati anche i tecnici di Ireti per bloccare la perdita di gas e per mettere l’area in sicurezza.

L’episodio è avvenuto nei pressi di una delle aziende della zona industriale, ma ha interessato una condotta nell’area esterna, di competenza dell’impianto generale, gestito direttamente da Ireti. In mattinata l’avaria è stata risolta, non appena la perdita è stata bloccata dalla squadra di tecnici giunta sul posto, insieme ai vigili del fuoco.