Furti continui al cimitero di Ciano. Opposizione contro il sindaco

Ancora furti nel cimitero di Ciano, l’opposizione presenta una mozione da discutere in consiglio comunale per impegnare il sindaco Luca Bolondi ad intervenire per contrastare "questa situazione grave e intollerabile". Alfredo Gennari, Ivan Fornaciari, Ivo Gibertini e Costanza Lucci dicono di essere "sbigottiti e preoccupati dell’inerzia del sindaco e della mancanza di interventi al cimitero" del capoluogo. In questi mesi ben quattro volte sono stati effettuati furti nel cimitero e, nei giorni scorsi ignoti malviventi sono tornati ed hanno rubato il rame in due cappelle di famiglia. ?Il sindaco, accusa la minoranza, "non ha ancora provveduto ad adottare provvedimenti idonei per ostacolare questi gravi fatti, nonostante le numerose segnalazioni e solleciti fatti. Il cimitero di Ciano sembra un campo di battaglia: c’è incuria, mancanza di manutenzione e i cancelli sono sempre aperti, anche di notte. Il cimitero è privo di video-sorveglianza e di altri deterrenti che scongiurino e ostacolino questi atti vandalici".

La situazione crea disagio ai cittadini, e "Impegno per Canossa" se ne fa portavoce: "Quando non si rispetta la memoria e non si curano i luoghi dove riposano le persone che con impegno, sacrificio ed abnegazione hanno lavorato per il nostro paese non resta che rimanere sbigottiti e indignati. I nostri cittadini sono allarmati, preoccupati, impauriti da queste situazioni ripetute. Noi continueremo a sollecitare il Sindaco, affinché affinché il patrimonio pubblico sia doverosamente curato, protetto e manutenuto".

f. c.