Galloway, Faye, Smith, Weber. Tutti in lizza insieme a Priftis

Finita la regular season è tempo dei primi bilanci e di assegnare gli ‘Lba Awards’ ovvero i premi per i migliori giocatori e allenatori del campionato di Serie A. Reggio, a testimonianza dell’ottimo percorso, avrà ben cinque candidati in altrettante categorie. Galloway è infatti in lizza per l’Mvp, Faye (foto) per il miglior ‘Under 22’, Smith come ‘sesto uomo’, Weber come ‘miglior difensore’ e Priftis nella categoria coach. Fino a domenica saranno gli appassionati, attraverso il sito o l’app di Lba, ad esprimere le loro preferenze.

Martedì prossimo verranno svelati i piazzamenti dalla 10ª alla 4ª posizione per il premio di MVP e i nomi dei giocatori che comporranno il podio, indicati in ordine casuale, prima dell’annuncio previsto per il 15 maggio, data in cui verranno svelati anche i vincitori di tutti gli altri premi.

Di seguito i candidati. Mvp della regular season: Belinelli (Virtus), Bilan (Brescia), Galloway (Reggio), Mannion (Varese), Melli (Milano), Moore (Pistoia), Shengelia (Bologna), Shields (Milano), Tucker (Venezia), Willis (Pistoia). Miglior giocatore italiano della regular season: Belinelli (Virtus), Della Valle (Brescia), Davide Denegri (Cremona), Mannion (Varese), Melli (Milano). Miglior giovane (nato dal 1° gennaio 2002 in poi): Casarin (Venezia), Ellis (Trento), Faggian (Treviso), Faye (Reggio), Niang (Trento). Miglior difensore della regular season: Cordinier (Bologna), Melli (Milano), Pajola (Bologna), Petrucelli (Brescia), Weber (Reggio). Miglior sestso uomo (con almeno il 50% delle partite iniziate dalla panchina): Diop (Sassari), Lundberg (Bologna), C.J. Massinburg (Brescia), Smith (Reggio), Wiltjer (Venezia).

Categoria ‘Giocatore maggiormente migliorato’ rispetto alla stagione 2022-23, con il candidato che dev’essere almeno alla sua seconda stagione consecutiva in A: Abass (Bologna), Grazulis (Trento), Lundberg (Bologna), C.J. Massinburg (Brescia), Totè (Carpegna Prosciutto Pesaro). Miglior coach: Banchi (Bologna), Brienza (Pistoia), Galbiati (Trento), Magro (Brescia) e Priftis Reggio).

Francesco Pioppi