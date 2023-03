Genitori e figli podisti assieme La mezzofondo invade i Giardini

Il Parco del Popolo che diventa il tracciato di una corsa ‘sprint’. Un pomeriggio che ha accomunato genitori, figli e la passione per il podismo. Preambolo migliore alla mezza maratona di Reggio in programma questa mattina non vi poteva essere. Sono stati 2500 i piccoli e grandi appassionati della corsa che si sono iscritti, ieri pomeriggio, all’edizione 2023 della ‘Corsa dei papà’. Un successo che è nei numeri e nella bellezza di una piazza della Vittoria gremita di bimbi accompagnati dai genitori. Partenza e arrivo erano in piazza della Vittoria ed il tracciato ha attraversato la piazza, per poi addentrarsi all’interno dell’adiacente parco e fare ritorno al punto di partenza. Il tutto accompagnato da stand di vario genere e dalla musica del dj. Lo starter ha dato ‘il via’ alle 16, ed era inevitabile che la maggior parte di quelli in maglietta e calzoncini corti fossero i padri, il compito di ‘faticare’ era loro; a parte qualche ‘mamma sprint’ che non ha voluto mancare. Ma va da sé, che il compito loro affidato era quello di immortalare l’impresa di consorte e prole con i video e foto. Non sono mancate nemmeno ‘le celebrities’. L’amministrazione comunale è stata ben rappresentata dall’assessore al Welfare, Daniele Marchi con prole, che ha messo in mostra un passo da podista provetto; assieme a lui Lanfranco De Franco con la figlioletta appoggiata sulle spalle, che ha preferito godersi il momento camminando a passo spedito. Anche il ‘Foro’ reggiano non ha voluto far mancare la sua presenza, con l’avvocato Giuseppe Caldarola in tuta e scarpette da ginnastica assieme alla sua piccola. Infine, il mondo dello sport locale ha visto protagonista l’ex cestista Giovanni Cervi, nonché il mezzofondista, campione europeo a Torino 2020, Yassine Bouih che non ha partecipato direttamente, ma ha tenuto a battesimo l’evento.

Ni. Bo.