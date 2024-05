Già venduti quasi 12mila biglietti. Viabilità rivoluzionata

Attenzione alle modifiche della viabilità che oggi, a partire dalle 15,30, verranno attuate nelle aree e nelle strade circostanti allo stadio ‘Città del Tricolore’. Qui di seguito le indicazioni utili per i cittadini e i tifosi: via del Chionso, via delle Ortolane, via Gramsci e via Ruini saranno chiuse al traffico, fatta eccezione per i possessori di pass auto ‘Park A’ e ‘Park B’, disabili e residenti. In ogni caso l’accesso consigliato e raccomandato per i possessori di pass auto ‘Park A’ e ‘Park B’ è esclusivamente il seguente: ingresso viale Regina Margherita, via Gramsci e via Duo. A complicare il tutto dovrebbe esserci anche la pioggia, prevista proprio nelle ore precedenti e durante la partita. È quindi consigliabile mettersi in strada per tempo per evitare che i disagi diventino insostenibili col passare dei minuti e l’avvicinarsi del fischio d’inizio (previsto per le 18). Fino a ieri sera erano stati venduti quasi 12mila biglietti, di cui 3078 (dato definitivo) per la sola ‘Curva Nord’ riservata ai tifosi del Modena. Oggi però per i tutti i supporters della Reggiana ci sarà ancora la possibilità di acquistare i biglietti sia online (attraverso il circuito ‘Vivaticket’) che ai botteghini dello stadio che saranno aperti a partire dalle 16 e fino alle 18,45. f.p.