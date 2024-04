Giuseppe Speroni muore a 49 anni. Era tornato da poco dal Messico

È lutto a Castelnovo Sotto per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Speroni, stroncato ieri mattina a soli 49 anni di età da un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione in via Bersaglio, in paese. Verso le 11.30 il malore fatale. I familiari hanno subito dato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto ambulanza e automedica. Ma per Giuseppe non c’è stato nulla da fare. Un grave lutto per la famiglia di Brenno Speroni, titolare del gruppo industriale noto nel mondo per l’attività nel settore delle pompe idrauliche e non solo. Giuseppe era un dirigente dell’azienda, occupandosi di logistica, organizzazione generale e del personale. Le cause del decesso sono naturali, ma la famiglia, in accordo con il medico di base, ha richiesto che possa essere eseguito un accertamento approfondito per risalire all’esatta natura del malore.

"Mercoledì scorso – conferma il padre Brenno, storico imprenditore – era tornato da un viaggio in Messico. E giovedì aveva manifestato qualche piccolo disturbo, tanto da prendersi qualche giorno di riposo. Non sembrava essere nulla di grave. Ma ieri mattina si è verificato il grave malore, contro cui non è stato possibile fare nulla. Desideriamo sapere se il decesso possa essere collegato a qualche patologia dovuta al suo recente viaggio all’estero o se ad altre situazioni cliniche di cui nessuno di noi era a conoscenza".

Al momento non risultano indagini giudiziarie: molto dipenderà dall’esito dell’esame autoptico che sarà eseguito alla Medicina legale di Modena, dove già ieri il corpo è stato trasferito dall’agenzia Cantarelli e Melloni, chiamata a occuparsi pure dei funerali, che si svolgeranno a Castelnovo Sotto non appena saranno stati conclusi gli accertamenti in corso. Giuseppe Speroni era appassionato di moto, spesso era impegnato nel sociale e in azioni benefiche, in particolare a sostegno dello sport. Lascia nel lutto il padre Brenno, la madre Gabriella, la moglie Carlotta Poli, i figli Simone e Pietro, le sorelle Simona e Gloria, altri parenti e moltissimi amici. La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa in paese. Anche il sindaco Francesco Monica ha espresso cordoglio a note di tutta la cittadinanza.

Antonio Lecci