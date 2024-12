Gli amici di Davide: oltre 1.500 pacchi regalo alle persone bisognose

Sono state raccolte ad Albinea un centinaio di scatole natalizie grazie all’iniziativa solidale organizzata dai coniugi albinetani Michele Ciuffreda e Antonella Incerti (foto), referenti dell’associazione Gli amici di Davide. Un’attività benefica per ricordare Davide, figlio di Michele e Antonella. Come l’anno scorso, insieme al gruppo di volontari del progetto scatole di Natale, hanno predisposto, nella loro casa, un punto per ricevere dei doni per le persone bisognose.

"Grazie agli altri punti nel territorio reggiano, sono state raccolte più di 1.500 scatole consegnate alle associazioni di Reggio e provincia – spiega Ciuffreda –. Ad Albinea, nella nostra abitazione, ne sono arrivate oltre cento. I pacchi sono stati regalati a bimbi e adulti in difficoltà. Ringraziamo per la loro generosità i cittadini di Albinea e dei paesi vicini, il circolo di Bellarosa". Le scatole sono state consegnate in un magazzino a Reggio. I volontari si sono impegnati per suddividerle.

"Nonostante il freddo e il buio siamo riusciti a preparare i vari bancali divisi per associazioni in base alle richieste – sottolinea Ciuffreda –. È bello vedere questi volontari che dedicano il loro tempo ed energie per aiutare il prossimo senza conoscere i bimbi che riceveranno un dono. Gli amici di Davide è nata dopo la morte, all’età di 10 anni, di nostro figlio Davide a causa di un incidente stradale nel 2018 a Viterbo". Nei pacchi sono stati principalmente donati libri, prodotti igienici, dolci, abbigliamento.

m. b.