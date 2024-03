Gli appuntamenti in programma

Appuntamenti ricreativi e culturali in programma oggi a Correggio. A palazzo dei Principi, in centro, aperta la mostra "The Who" con possibilità di visite dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18. Alle 16 a palazzo Belleli in corso Mazzini la rassegna "Musican’Tè" propone il concerto della Formentelli’s Family con Francesco, Gabriele, Daniel, Caterina Formentelli e Cecilia Pilati. Ingresso libero. Al termine viene offerto un tè in compagnia. Alle 17 al Museo Il Correggio una conversazione d’arte sulla figura del Correggio col prof Giuseppe Adani.