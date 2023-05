Gli operai trovano in cantiere un capriolo ferito: tutti mobilitati per salvarlo

E’ stato salvato un capriolo in difficoltà e ferito ieri mattina a Scandiano.

Fondamentale l’intervento e l’allarme degli operai del cantiere di fronte alla canonica della Pieve di Scandiano che si sono trovati di fronte ad un insolito spettacolo: il capriolo si era introdotto nell’edificio in ristrutturazione. Sul posto sono poi prontamente arrivati i carabinieri forestali e gli addetti del centro di recupero animali selvatici Rifugio Matildico di Caverzana di San Polo.

"Abbiamo recuperato, assieme ai carabinieri forestali e agli operai, il capriolo finito in un cantiere – spiega Ivano Chiapponi, responsabile del Rifugio Matildico –. Non riusciva ad uscire e aveva riportato lievi ferite. E’ stato poi disinfettato e in seguito liberato al parco di Roncolo". L’animale inizialmente era dunque confuso, ferito e stremato per aver tentato in ogni modo di uscire. Una volta recuperato (foto) è stato quindi curato e reintrodotto in natura.

m. b.