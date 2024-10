Gli trovano droga, scacciacani e una mazza. Trentenne viene denunciato dai carabinieri

Droga e armi in casa e sull’auto: un 30enne, residente nel comprensorio ceramico, è stato denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Un 23enne è stato invece segnalato come assuntore di sostanza stupefacente. I giovani sono finiti nei guai il 30 settembre verso le 22: una pattuglia dei carabinieri di Scandiano mentre transitava in via Monte Evangelo ha notato un mezzo in sosta in un luogo poco illuminato. Sono scattati i controlli. All’interno dell’auto si trovavano un 30enne e un 23enne: da subito hanno manifestato un’ingiustificata ansia e insofferenza. I militari dell’Arma si sono insospettiti. Il 23enne è stato trovato in possesso di oltre 2 grammi di hashish. All’interno del portabagagli dell’auto, di proprietà del 30enne, è stato rinvenuto un pacchetto di sigarette con all’interno 2 involucri di plastica contenenti entrambi hashish del peso di 6 e 4 grammi. Sotto la ruota di scorta è stata trovata una mazza da baseball in legno lunga 60 cm e una scacciacani privo di tappo rosso (foto). Nell’abitazione del 30enne rinvenuti nel cassetto di un comodino un involucro di carta bianca contenente hashish del peso di un grammo, su una mensola un involucro di plastica trasparente con tre grammi di hascisc e all’interno di una scatola del comodino un proiettile.

m. b.