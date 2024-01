Grignani apre il tour nel Reggiano. Il 29 marzo sarà al Fuori Orario

Gianluca Grignani torna ad esibirsi vivo con il nuovo tour "Residui di Rock’N’Roll", al via il 29 marzo proprio dal Reggiano (già aperte le prevendite su Ticketone). L’esordio del viaggio musicale del noto cantautore parte infatti dal palcoscenico del Fuori Orario di Taneto, a Gattatico. Poi sarà il turno di concerti a Senigallia, all’Alcatraz di Milano, a Torino, Puglia, Roma, Campania, Padova, Firenze…

Dieci speciali appuntamenti in luoghi che accentuano il carisma di Grignani e che sono stati scelti per permettere al pubblico di riunirsi, grazie alla musica, in incontro con il cantautore eclettico ed elettrico. Un tour pensato per ripercorrere la sua trentennale carriera, con il pubblico in piedi pronto a saltare sulle note rock di Grignani. Un rock che Gianluca ha plasmato a suo modo e lo accompagna dagli esordi.

Ad unire chi è sul palco e gli spettatori sarà una scaletta con hit da cantare insieme a squarciagola e di grandi successi che hanno segnato la storia della musica italiana, da "Destinazione Paradiso" a "La mia storia tra le dita", da "La fabbrica di plastica" a "Quando ti manca il fiato". Prevendite su Ticketone.