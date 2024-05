Cede una grossa pianta

Vigili del fuoco impegnati dal pomeriggio e fino a sera, mercoledì, per una grossa pianta che ha ceduto nei pressi del viale che dal centro di Brescello porta al lido Enza. L’albero è finito sui cavi della rete elettrica. I vigili del fuoco sono intervenuti coi tecnici Enel per mettere in sicurezza l’area e ripristinare l’erogazione di energia elettrica, che fino al termine delle operazioni è stata interrotta verso alcune utenze di via Panizzi e via Soliani. In serata la situazione risulta essere tornata alla normalità. Si sono registrati anche problemi alla viabilità nella zona interessata dall’intervento. Per fortuna la caduta della grossa pianta non ha provocato danni ad altre strutture e neppure conseguenze alle persone. L’area in questione è molto vicina a un ampio parcheggio, usato anche per i pullman dei turisti.