Gualtieri, cede grosso albero nel cortile della Forestale

Gualtieri (Reggio Emilia), 17 aprile 2024 – Il vento del tardo pomeriggio ha favorito il cedimento improvviso di una grossa pianta, alta oltre venti metri, ieri sera in pieno centro storico a Gualtieri. E’ successo in via Vittorio Emanuele, all’interno del cortile della caserma dei carabinieri del nucleo forestale. Nell’area esterna era presente solo quella pianta, che poco dopo le 20 è caduta su un lato, colpendo in piano il muro di cinta che separa dal cortile annesso a una abitazione privata. Per fortuna l’assenza di persone nell’area in questione ha evitato conseguenze ben peggiori. Il muro è rimasto comunque gravemente danneggiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla per un sopralluogo, verificando che non vi erano situazioni di inagibilità strutturale agli edifici usati per abitazioni o uffici. Inagibile solo un “basso servizio”, utilizzato come deposito di materiale, che si trova nel cortile, a ridosso del muro colpito dall’albero. Ora sarà necessario verificare le cause del cedimento improvviso, partendo dalle condizioni di salute del grosso albero e la manutenzione che aveva avuto finora. Poi servirà un intervento per recuperare la pianta e ripristinare il muro danneggiato.