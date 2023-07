Guastalla, operaio ferito al braccio mentre lavora

Guastalla (Reggio Emilia), 6 luglio 2023 - Infortunio sul lavoro, nel pomeriggio, all’officina ferroviaria a San Giorgio di Guastalla, dove un operaio esterno, impegnato per lavori di manutenzione a un locomotore, si è procurato una profonda ferita al braccio sinistro, a contatto con un flessibile che stava utilizzando in quel momento per la lavorazione di un pezzo in metallo. E’ scattato l’allarme alla centrale operativa del 118. L’operaio, residente in provincia di Parma, si è procurato un profondo taglio che ha necessitato dell’intervento dei soccorsi, con l’arrivo sul posto dell’ambulanza dalla vicina sede della Croce rossa.. Dopo aver provveduto a eseguire un’adeguata medicazione, è stato disposto il trasferimento alla Chirurgia del Santa Maria Nuova di Reggio, più attrezzato per questo tipo di interventi e per eventuali consulenze specialistiche. L’uomo è sempre rimasto cosciente durante le varie fasi del soccorso. Non risulta essere in pericolo di vita. Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti carabinieri e personale del Servizio di Medicina del lavoro dell’Azienda Usl reggiana.