Guastalla, dopo scontro col monopattino aggredisce automobilista

Guastalla (Reggio Emilia), 17 aprile 2024 - Ha urtato un’auto mentre transitava in monopattino in viale don Minzoni, in pieno centro a Guastalla, a ridosso del terminal dei bus, in piazza Martiri Patrioti. E quando l’automobilista è sceso dalla vettura per constatare i danni, si è acceso un diverbio con il giovane in monopattino, con quest’ultimo che ha poi aggredito l’automobilista, finendo per essere denunciato dai carabinieri per danneggiamento e percosse. L’episodio si era verificato a metà febbraio, in pieno giorno. Un 56enne era a bordo dell’auto, di proprietà dell’azienda in cui lavora. Il giovane in monopattino, ventenne, ha urtato la vettura. Ne è nato un diverbio, con il giovane che ha prima colpito il 56enne con uno schiaffo e poi ha dato un calcio alla vettura, lasciando un danno di un migliaio di euro, per poi allontanarsi. Sono arrivati i carabinieri per le prime indagini. Grazie alle testimonianze si è risaliti al ventenne, rintracciato in zona e identificato. Gli elementi raccolti a suo carico hanno permesso di inoltrare la denuncia alla magistratura. Si tratta dell'ennesimo incidente che si verifica in quella zona, sempre con giovani in monopattino coinvolti. E tra viale don Minzoni e piazza Martiri Patrioni non sono rari episodi come liti o risse, con frequenti interventi delle forze dell'ordine.