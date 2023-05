"Ha vinto l’astensionismo I nostri elettori? Rassegnati"

Nel centrodestra non sorprende il pieno successo della lista concorrente guidata dal riconfermato sindaco Francesco Monica, che nel 2018 aveva affrontato una sfida a tre. Per l’ennesima volta Roberto Cocconi sarà capogruppo di opposizione, non avendo raggiunto il 20% dei consensi.

"Credo – commenta Cocconi – che la nostra lista sia stata quella maggiormente penalizzata dall’astensionismo. Tanto che, senza la nostra sola presenza come competitor della lista di maggioranza, probabilmente non sarebbe stato raggiunto il quorum dei votanti, visto che quasi il 60% degli elettori non è andato alle urne. Credo che gran parte degli elettori del centrodestra si siano sentiti rassegnati a essere governati ancora una volta dal centrosinistra".

a. le.