I biglietti allo stadio

Nelle contestazioni all’ingegner Luigi Brindisi, si dice di aver avuto come "utilità" in cambio di favori una lampada di design (valore 267 euro); 500 euro in tessere carburante; tre notti in hotel di Rimini; cene, pranzi e doni di Natale; bottiglie di champagne; la promessa di una futura assunzione in Esa; e biglietti per assistere alle partite del Parma Calcio nel Campionato di Serie B 23/24. Margherita Benedetti gli chiede: "Sei interessato a andare a vedere tutte le partite? Eh del Parma con qualsiasi squadra? Così io... evito, capito? Di… andarlo a richiedere all’ultimo minuto". Brindisi replica: "L’unica cosa che ti chiedo, è per il Cosenza, super tribuna ... omissis ... quella è la partita dell’anno per me, quindi…". In occasione del match gli viene offerto anche un pranzo con il presidente del Cosenza.