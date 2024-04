I "Maestri del Lavoro". Prestigiosa stella al merito assegnata a 11 reggiani

Undici reggiani "Maestri del Lavoro". Tre donne e nove uomini riceveranno domani a Bologna le insegne della prestigiosa "Stella al Merito". La decorazione – concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella – trova motivazioni "per essersi particolarmente distinti nelle loro professioni, ricoprendo pienamente, come esprimono le cinque punte della stella: conoscenza, competenza, capacità, passione e coraggio. Doti da cui ogni Maestro attinge per arrivare a questo prestigioso traguardo, in modo particolare la capacità di trasmettere ai più giovani le proprie esperienze e aiutarli ad integrarsi nelle realtà aziendali". Ecco tutti i premiati.

Luigi Arnone, 59 anni, nato a Napoli, residente a Reggio, vanta 30 anni di servizio, dipendente di Lombardini Srl (iniziò la carriera nella mitica Piaggio a Pontedera) e dirigente. Nel 2009 guidò il progetto Kdi vincitore del premio ’miglior motore diesel dell’anno’.

Roberto Bellini, 53 anni, nato a Reggio e residente a Guastalla. Dipendente impiegato di Emil Banca Credito Cooperativo con 33 anni di servizio e già responsabile delle risorse umane.

Marco Cassinadri, 56 anni, nato a Reggio e residente a Casalgrande (comune nel quale ricopre il ruolo di presidente del Consiglio Comunale e dov’è stato assessore), dipendente di Casalgrande Padana SpA (di cui è rappresentante in Confindustria Ceramica in commissioni lavoro e formazione) con 36 anni di servizio.

Paolo Catellani, 62 anni, nato a Brescello dove risiede, dipendente di Arix SpA di Viadana (Mantova) per la quale contribuì all’apertura di una sede in Polonia, impiegato con 43 anni di servizio.

Sabrina Davolio, 53 anni, nata a Correggio dove risiede. Dipendente di Transcoop di Reggio con 34 anni di servizio, dirigente da impiegata. Figura chiave per l’inserimento delle nuove risorse.

Tiziano Ferrarini, 62 anni, nato a Reggio dove risiede, dipendente di Salumifici Granterre SpA di Modena con 39 anni di servizio e direttore vendite private da impiegato. Profondo conoscitore della salumeria nel ’92 è passato come national account manager con la gestione diretta delle insegne nazionali di grande distribuzione.

Barbara Fontanesi, 53 anni, nata a Reggio dove risiede, dipendente di Transcoop di Reggio, impiegata con 31 anni di servizio. Da anni coordina l’ufficio finanziario e affari generali soci, dove si occupa di importanti e delicate procedure per l’ottenimento di agevolazioni finanziarie a supporto dello sviluppo patrimoniale.

Elisa Fornaciari, 50 anni, nata a Reggio e residente a Novellara, dipendente di Vimi Fasteners SpA di Novellara responsabile customer service con 25 anni di servizio. Grazie alla sua profonda conoscenza dei prodotti e dei processi aziendali, rappresenta un valido punto di riferimento per i più esigenti clienti all’interno dei diversi segmenti industriali Vimi.

Carlo Iori, 61 anni, nato a Reggio dove risiede, dipendente di Laumas Elettronica di Montechiarugolo (Parma) dal 1° gennaio 1992, Impiegato con 42 anni di servizio. Ha contribuito al miglioramento dell’azienda con idee applicative originali e invenzioni di prodotto nel suo ambito.

Alberto Manfredini, 51 anni, nato a Reggio e residente a Montecavolo di Quattro Castella, dipendente di Unip. Lombardini Srl di Reggio con 26 anni di servizio. Dal 2020 è direttore Globale Supply Chain per i motori diesel e benzina ed è un componente del Comitato Direzione Internazionale. Figura chiave per la gestione dei rapporti coi tecnici logistici di Usa, Cina, India ed Europa.

Giuseppe Parente, 54 anni, nato a Benevento e residente a Reggio, dipendente di M.O.S.S. Srl di Reggio. Impiegato A1 da operaio con 29 anni di servizio. Ha lasciato un segno nella trasformazione dell’industria 4.0 nel packaging della plastica, accompagnando le macchine dall’assemblaggio in produzione all’installazione in Italia e all’estero migliorandone l’efficienza e incoraggiando nuove modalità di lavorazione.