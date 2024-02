I ragazzi del Bus Pascal a lezione di cybersecurity

Oltre 360 studenti del Blaise Pascal a lezione di cyber security in occasione della Giornata mondiale contro il bullismo e cyberbullismo. Il progetto, iniziato ieri – coordinato dalla professoressa Monica Bottai – prevede sei incontri con Cyberment, azienda specializzata nel campo della sicurezza informatica e impegnata nei percorsi educativi, fino a sabato 9 marzo e avranno come protagonisti ben 367 studenti, tra i 13 e i 15 anni, dei rami grafico, informatico, scientifico, relazioni internazionali e marketing dell’istituto. In cattedra la specialista Francesca Aguzzoli (nella foto) ha affrontato temi e aspetti coi ragazzi per muoversi con maggiore consapevolezza sul web. Lo scopo è quello di sensibilizzare i ragazzi sulle possibili insidie presenti online e fornire strumenti pratici per riconoscere i pericoli.