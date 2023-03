I residenti ripuliscono la Rosta Nuova dai simboli nazisti

I cittadini della Rosta si sono mobilitati nelle scorse ore per ripulire delle scritte comparse in via Mutilati del Lavoro, di fianco alla chiesa di Sant’Antonio, con simboli nazisti. "Il confine tra giusto e sbagliato esiste e va oltre i partiti, si conferma nella Storia – dicono –. Il confine tra ragione e torto esiste e pone questi simboli nel torto, per il loro significato, per l’impronta violenta che hanno lasciato nella storia di ognuno di noi. Oggi i cittadini di Rosta Nuova, quartiere popolare e multiculturale di Reggio Emilia, ripuliscono queste insegne di odio e restituiscono dignità alle vie che appartengono a tutti". E ancora: "Lo facciamo noi perché sono le nostre strade: quelle degli anziani che hanno vissuto e lottato, quelle dei giovani che hanno il compito di tramandare e quelle dei bambini che sono il nostro futuro. Ma sono anche le strade del Comune, che mai dovrebbe permettere che tali simboli rimangano intoccati, segni di uno schiaffo in faccia alla storia di ognuno di noi e della città".