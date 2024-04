I Vikings Rubiera a Trieste. Punti salvezza cercansi

Trasferta a Trieste (12), alle 19, per i Vikings Rubiera (7), alla disperata caccia della svolta. Sul campo di una formazione storica, attualmente al quartultimo posto, i rosso-blu hanno bisogno di ossigeno, vista la penultima piazza attuale a +1 su Carpi, fanalino di coda e riferimento per la retrocessione diretta. Dopo 9 sconfitte consecutive serve cambiare rotta, contro un avversario battuto 30-24 al PalaBursi e che ha in Dapiran il giocatore più pericoloso. Impegno esterno anche per la Casalgrande Padana (20) in Serie A1 femminile: già certa della salvezza, la formazione ceramica vuole continuare anche nella sfida delle 18 sul campo di Teramo (14) a togliersi soddisfazioni. In A Serie Bronze maschile il Marconi Jumpers (1) gioca alle 19 in casa con Follonica (0) in un match chiave per la salvezza; la Modula Casalgrande (3) è vicina allo stesso traguardo, ma il derby di domani a Modena (19,30) non sarà una passeggiata.