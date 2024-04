Il 25 aprile a Casa Cervi: no ai superalcolici, ingressi contati

Il tema della sicurezza per gli eventi del 25 aprile è stato al centro del summit che si è svolto ieri mattina in prefettura, alla presenza dei sindaci di Campegine e Gattatico, oltre che del comandante provinciale dei vigili del fuoco, dei rappresentanti della polizia stradale, del 118, della polizia locale dell’unione Val d’Enza e degli organizzatori. In particolare, sono stati presi in esame i profili di safety e security dell’evento che, come ogni anno, si svolgerà a Casa Cervi in occasione del 25 aprile.

"Alla luce del numero delle persone attese – ha detto il prefetto – quello che si svolgerà a Casa Cervi è da considerare a tutti gli effetti come un grande evento, che per un giorno farà concentrare sul territorio di due piccoli comuni della provincia fino a quindicimila persone. È quantomai necessario, quindi, predisporre ogni specifica misura di prevenzione affinché l’iniziativa si svolga senza particolari criticità".

Al fine di ridurre gli elementi di pericolo e tutelare l’incolumità delle persone, tra tali misure sono state adottate quelle di vietare la vendita di superalcolici nonché la somministrazione in vetro, per le quali il sindaco di Gattatico adotterà apposite ordinanze.

Il numero di partecipanti, inoltre, sarà conteggiato agli ingressi e alle uscite con appositi conta-persone e non potrà superare il massimo di quindicimila in contemporanea.

In ultimo, il prefetto ha chiesto di prestare particolare attenzione alla redazione del piano della viabilità, con specifico riferimento alla predisposizione dei parcheggi per le auto e per i camper. Tali direttive verranno declinate operativamente nei prossimi giorni nel tavolo tecnico convocato in questura, mentre la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che da settimane ha cominciato i suoi lavori, effettuerà apposite verifiche anche in loco e detterà le specifiche prescrizioni di competenza, anche dal punto di vista strutturale.