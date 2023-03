Il canile-gattile diventa più grande e un po’ più confortevole

Canile e gattile di Novellara sono strutture di riferimento per i ricoveri e per l’accoglimento cani e gatti randagi o abbandonati su un vasto territorio della Bassa, che coinvolge Boretto, Brescello, Campagnola, Correggio, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio. Il Comune di Novellara ha approvato e finanziato un progetto per la ristrutturazione di alcune zone del canile intercomunale. Si tratta dell’ampliamento dell’isolamento sanitario con ulteriori 8 box singoli per cani, costituiti ciascuno da una parte chiusa, individuata come zona notte, ed una zona giorno completamente coperta. La superficie complessiva di ciascun box è di oltre 9 mq. Tutti i materiali utilizzati saranno completamente lavabili e facilmente disinfettabili per agevolare il lavoro degli operatori.

Ogni box sarà dotato di rubinetto per l’erogazione di acqua potabile, necessaria per l’abbeveramento dei cani, di illuminazione e di una presa per il collegamento di una lampada scaldante per la stagione fredda. Previsto inoltre il rifacimento di una parte delle recinzioni esterne dei box dell’ex porcilaia, con una nuova rete metallica plastificata ad alta resistenza completa di antifuga nella parte finale della recinzione e l’inserimento di un cordolo di protezione anti-scavo alla base. "L’intervento – spiega l’assessore Alberto Razzini – migliorerà ulteriormente il benessere dei cani e gatti ricoverati nella struttura".