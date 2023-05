Il cartone animato della lotta alla mafia

Si apre con la leggerezza del cartone animato (foto), ma anche con tutta la sofferenza di chi si espone e lotta contro la mafia, il progetto ’VII comandamento - Chi ci ruba il futuro? Violenza criminali e diritti da difendere” promosso dal Comune di Rubiera e in partenza oggi alle 21 in municipio con un incontro con Ignazio Cutrò, testimone di giustizia, e la proiezione di estratti del film d’animazione “Tofu” presentato a Torino, selezionato per festival internazionali, in onda su Rai Tre e RaiPlay il 23 maggio alle 16 per la “Giornata della legalità”. "Di solito – dice il sindaco Emanuele Cavallaro – i fumetti o i cartoni animati creano supereroi. In questo caso è un eroe in carne ed ossa a essere diventato un cartone. Ignazio Cutrò ha fatto arrestare esponenti di Cosa Nostra, ha duramente pagato per questa scelta, ma dimostra come la dignità non abbia un prezzo".