Sono oltre 200 le famiglie albinetane le cui domande per ottenere un contributo, contro il caro bollette, sono state accolte dal Comune. Sono 174 quelle che hanno ricevuto il denaro direttamente sul conto corrente, mentre 33 sono state accolte con riserva in attesa di verifica. Soltanto 4 delle 210 richieste totali sono state respinte per essere state presentate fuori tempo massimo o perché l’Isee dichiarato superava quello contenuto nel bando.

L’amministrazione di Albinea ha erogato ai propri cittadini 78.800 euro: sono state 62 le famiglie che hanno ottenuto il bonus da 300 euro, 91 quelle che hanno ricevuto 400 euro, 21 quelle con il bonus da 500 euro e 33 quelle accolte con riserva il cui ammontare totale è di 13.300 euro.

"Mettere a disposizione questi fondi – dicono dal Comune – che arrivano dal nostro bilancio è stata una scelta, condivisa insieme a tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale, per far fronte ad un momento in cui il pagamento delle utenze domestiche mette a dura prova i bilanci di molte famiglie. La scelta è stata quella di far rientrare nella possibilità di presentare la domanda le famiglie con un valore Isee da 0 a 30mila euro e i fondi sono stati erogati in base ai componenti del nucleo".

Nonostante il successo di questo bando, al quale molti albinetani hanno partecipato, l’amministrazione non ha esaurito i fondi che aveva stanziato sul capitolo ‘aiuti contro il caro bollette’. E’ intenzione quindi dell’amministrazione a breve pubblicare un secondo bando.

"Di fronte a bollette raddoppiate – sottolinea l’assessore al sociale Roberta Ibattici – abbiamo scelto di destinare fondi dal nostro bilancio per questa misura anticrisi. Il provvedimento è stato apprezzato da tanti nostri concittadini che, in questi mesi, hanno dovuto fare i conti con la difficoltà di far quadrare il bilancio familiare".

