Il film somiglia alla realtà Il marito diventa geloso

Debutta stasera alle 21, al teatro Piccolo Orologio, ‘Ti pedino da vicino’, per la regia di Sebastiano Privitera, con William Incerti, Sarah Contiero e Marina Luce di Stefano. Replica domani alle 16. Lo spettacolo si avvale delle coreografie di Marco Aloisi, con Alessandro Tenore e Alice Parisini impegnati in una sequenza di samba, rumba e paso doble.

Questa commedia brillante in due atti vede protagonisti l’avvocato Carlo Baschieri e la moglie Luciana, appena tornati dal cinema.

Tutto dedito al lavoro, 62 anni, Baschieri trascura un po’ la giovane moglie di 37 anni. Luciana vorrebbe parlare del film: una storia romantica in cui la protagonista, sposata, è tentata da un’antica fiamma, che la convince a mettere una lampada sul davanzale della finestra, nel caso si decidesse a segnalargli la sua disponibilità a un incontro amoroso.

Naturalmente Carlo non è interessato, il film non lo ha neanche visto, è solito addormentarsi. L’irruente entrata in scena di Letizia, madre di Luciana, dà a Carlo il pretesto di mollare la moglie per dedicarsi al lavoro. Luciana racconta a Letizia del film e del profondo turbamento che le ha provocato, tanto che, quando Carlo torna con un telegramma che lo costringe a partire per Genova, Letizia gli consiglia di tornare con un regalino per Luciana, "...perché alle donne fanno piacere certe cose".

Rimasta sola e senza accorgersene, Luciana sposta la piccola lampada nel soggiorno, la posiziona sul davanzale, spegne le luci, si distende sulla poltrona e si rilassa.

Appisolata, non s’accorge del ritorno di Carlo, che ha perso il treno e la sorprende con l’inquietante lampada posizionata proprio laddove nel film aveva avuto un romantico ruolo. Il sospetto comincia a farsi strada, e a nulla valgono le spiegazioni di Luciana... Info: 393 7663460. Lo spettacolo sarà poi replicato anche al teatro De Andrè di Casalgrande sabato 18 febbraio.

Lara Maria Ferrari