Il gruppo di controllo di vicinato: "Installate i cartelli a San Giacomo"

Si è riunito l’altra sera il gruppo del Controllo di vicinato di San Giacomo di Guastalla, dopo recenti nuovi furti, truffe e tentativi di intrusione. Presenti come relatori il capitano dei carabinieri Roberto Iandiorio, l’ispettore di polizia locale Luca Maramotti, il vicesindaco Ivan Pavesi, i referenti del Controllo di vicinato locale Zico Cattini e Letizia Chierici. È stata l’occasione per fare il punto della situazione, sollecitando i cittadini a segnalare tempestivamente ogni tipo di sospetto. Pur se nei giorni scorsi cittadini "visitati" dai ladri hanno dichiarato di non aver sempre ottenuto rapidi sopralluoghi di fronte a segnalazioni di sconosciuti o intrusi nella frazione. Sollecitata anche l’installazione dei cartelli di annuncio del ’Controllo di vicinato’, che ancora non sono stati piazzati in paese. È poi emerso come parte della criminalità che agisce sul territorio della Bassa Reggiana arrivi anche da fuori zona: truffe commesse tra Reggiolo e Fabbrico, per esempio, hanno visto coinvolti malintenzionati giunti da Asti. Purtroppo, nonostante alcuni sistemi di truffe siano noti da anni, ci sono persone che ancora rischiano di cadere nel tranello.

a. le.