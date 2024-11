Il Lentigione affronta il Cittadella Vis Modena. Un derby pieno di ex: attenzione a Formato

Si giocano oggi le ultime cinque gare dei 32esimi di Coppa Italia di Serie D e tra queste c’è anche Cittadella Vis Modena – Lentigione, in programma alle 14,30 a Budrio di Bologna. Si tratta di gara unica che darà una vincente, perché in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari si passerà direttamente ai rigori: la direzione è di Marco Pascali di Pistoia.

La partita è sicuramente interessante, in quanto per ironia della sorte le due formazioni si affronteranno anche domenica in campionato: in più è comunque un derby, con diversi atleti modenesi che hanno militato nel Lentigione anche sino all’anno scorso, a partire da Alberto Formato, Minel Sabotic e Federico Sala, oltre allo stesso tecnico Francesco Salmi, al Lenz dal 2018 al 2020. Da rimarcare che Formato e Marco Guidone hanno realizzato 7 gol a testa in campionato, dei 16 realizzati dalla Cittadella. Mister Stefano Cassani commenta così questo impegno infrasettimanale, dopo che la vittoria sullo Zenith Prato ha portato i suoi al quarto posto in classifica: "Premetto che il miglior allenamento è la partita" dice Cassani "io non voglio parlare di turn over, ma di certo darò spazio a tutti quei ragazzi che s’impegnano tanto in allenamento e che poi sono meno impiegati in campionato. Onoriamo la Coppa Italia sino in fondo, daremo il massimo per vincere e per passare il turno, al di là della formazione che manderò inizialmente in campo". In caso di successo il Lentigione approderebbe ai 16simi di finale in programma il 20 novembre: giocando anch’esse oggi, le avversarie probabili se passeranno il turno sono Ravenna o Piacenza.

c.l.

Nella foto: Leonardo Nanni