Il nuovo corso di Velasco. Niente azzurro per Alessia

Comunque vada per Alessia Gennari (foto Rubin), la 32enne schiacciatrice dell’Imoco Conegliano che è cresciuta a San Martino in Rio giocando pure nella Crovegli dal 2008 al 2011, questo sarà un anno indimenticabile per sorrisi e forse qualche lacrima.

Intanto con la sua Conegliano ha già vinto la Coppa Italia 2024 ed è in finale nei play off di campionato contro Scandicci e contro Milano di Egonu nella Champions League di scena il 5 maggio a Istanbul. Alessia ha già deciso di lasciare il massimo campionato italiano (ci gioca dal 2011) per disputare due stagioni nella nuova lega degli Stati Uniti che raccoglierà fortissime atlete da tutto il mondo. Giusto monetizzare e pure provare nuove esperienze, visto che la città più lontana ove ha giocato in carriera è proprio Conegliano. E se questo farà cadere qualche lacrima, anche le convocazioni di Julio Velasco per la Nations League e poi in chiave olimpiadi non sono proprio positive.

La Gennari, infatti, non è inclusa nel gruppo delle trenta atlete che disputeranno il torneo e questo potrebbe essere un addio definitivo alla nazionale, ove ha vestito 107 volte la maglia azzurra. Velasco ha lasciato a casa anche altri nomi storici come Malinov, Parrocchiale e Chirichella e a favore della Gennari non gioca certo la carta di identità; tornano invece Egonu, De Gennaro e Bosetti.

c.l.