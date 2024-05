"Il paese del futuro passa dall’area stazione"

Si torna a parlare della rigenerazione dell’area adiacente la stazione ferroviaria di Novellara. L’occasione la offre la campagna elettorale, tornando su un argomento già proposto negli anni scorsi perfino attraverso un ambizioso progetto che univa l’area della stazione di Novellara e quella di Bagnolo. Ora il candidato sindaco della lista di centrosinistra, Simone Zarantonello (foto), propone azioni combinate per quell’area: "Alcune sono in corso, altre saranno attivate nel corso nella seconda metà dell’anno". E aggiunge: "Il primo snodo passa dalla delocalizzazione del magazzino comunale, da trasferire a ridosso del tratto di tangenziale che collega la rotonda di via Colombo con quella verso Campagnola, e che sarà parte di un immobile che ospiterà pure la nuova sede della Protezione civile. Poi l’avvio dell’ultimo tratto della tangenziale, prevedendo l’appalto dei lavori entro l’autunno e la fine dell’opera entro una decina di mesi. L’area prospiciente l’attuale stazione diventerà una nuova "piazza" a disposizione della socialità e i locali in dismissione saranno luoghi dedicati all’arte e alla cultura e saranno popolati dalle associazioni e realtà del territorio".