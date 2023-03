"Il personale del tribunale è insufficiente: non si può far affidamento sui volontari"

Apprendiamo con preoccupazione che il personale del Tribunale di Reggio a è insufficiente in generale e in procura in particolare. Non mancano alcune unità, manca almeno un terzo, e i collaboratori, sovraccarichi e malpagati, fanno quello che possono a fronte di un aumento dell’attività del 600%. Basterebbe dire che, dei dieci sostituti procuratori, fra pochissimo ne potrebbero rimanere solo quattro perché gli altri hanno già chiesto un trasferimento.

Degli otto cancellieri, ne sono rimasti solo due, eppure, sulle loro spalle, grava tutta l’essenziale organizzazione della struttura stessa. Per non parlare degli informatici e del personale amministrativo che pure è essenziale per il buon svolgimento di ogni pratica. Né può una struttura pubblica di questo tipo poggiare sulla buona volontà di collaboratori volontari provenienti dall’Auser, non organici alla struttura stessa. Azione è a fianco del procuratore Gaetano Paci che da un anno guida la procura e si chiede dunque come sarà possibile rispondere alle esigenze di giustizia dei cittadini.

Marco Cassinadri

(Segretario provinciale

Azione)