Il Primo Tricolore sventola a Rabat: "Si rafforza il legame col Marocco"

Una copia del Primo tricolore reggiano sventola anche al parlamento marocchino a Rabat. Lo ha consegnato il vicepresidente dell’associazione Giovani Italo Marocchini, Wissam El Aissaoui, di origine nordafricana ma abitante a Poviglio, impegnato anche nell’attività politica locale. Nei giorni scorsi Wissam, insieme a una delegazione dell’associazione, è stato impegnato in incontri con le autorità marocchine per trattare tematiche di cooperazione internazionale fra Italia e Marocco.

"Durante l’incontro – dice Wissam – c’è stato uno scambio sulle relazioni Italia-Marocco, sugli aspetti storici, sui legami sociali e umani. La comunità marocchina presente in Italia è la prima extraeuropea per dimensioni e la prima per numero di attività imprenditoriali e commerciali (circa 70 mila), tra le più attive a livello associativo".

"L’interesse dimostrato dalle personalità che abbiamo incontrato confermano l’importanza del lavoro che stiamo svolgendo nel promuovere l’impegno dei giovani all’estero e nell’essere una voce dialogante per la nostra comunità. L’obiettivo è mostrare i punti di forza dell’Italia e del Marocco per sviluppare progettualità in grado di portare benefici concreti alle due comunità partendo dalle nuove generazioni".

a.le.