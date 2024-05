Il Puianello festeggia

Dopo un solo anno in Terza categoria il Puianello è ritornato in Seconda, anche se manca ancora l’ufficialità della Federazione. Presidente De Medici: una vittoria ottenuta all’ultimo respiro.

"Sì, anche se a noi bastava il pari per il miglior piazzamento".

Ricapitoliamo il percorso.

"Siamo arrivati secondi in campionato dietro la Casalgrandese che era la più forte. Poi abbiamo battuto 2-0 il Biasola nella semifinale, e per 1-0 l’Invicta Gavasseto domenica, con gol (di Ciarlone, ndr) all’ultimo secondo dei supplementari, anche se avremmo vinto noi pure col pari come detto prima".

Che finale è stata?

"L’Invicta merita complimenti, l’ha tenuta aperta fino alla fine. È stata una gara corretta, e alla fine abbiamo gioito noi".

Qual è stato il vostro punto di forza?

"La difesa, abbiamo registrato numeri difensivi tra i migliori in Emilia (14 in 24 gare, ndr)".

Il mister è Alex Bertolini: si può già parlare di futuro?

"Sarà sicuramente riconfermato, ha fatto un gran lavoro. Domenica, nonostante ci bastasse il pari, ai supplementari ha messo 4 punte. Se avessimo perso…sto scherzando ovviamente (ride, ndr)".

Come avete festeggiato?

"Dopo le partite i ragazzi sono abituati ad andare insieme in un locale ad Albinea. Domenica davanti gli spogliatoi, inoltre, hanno rasato a zero uno dei nostri portieri, Matteo Strozzi. Aveva detto ’se vinciamo mi faccio rasare i capelli’. Divertente. Per scaramanzia non avevamo programmato altro".

Ora potrete farlo.

"Una grigliata al campo o una bella mangiata di tortelli".

Che obiettivi vi ponete per l’anno prossimo?

"Spesso chi sale dalla Terza fa i playout in Seconda l’anno dopo. Noi vorremmo salvarci con più tranquillità".

g.m.