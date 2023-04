Il ritorno dei "Ma Noi No" Si parte stasera da Gualtieri

Scaldano i "motori", con strumenti, microfoni, casse acustiche e fari colorati, i Ma Noi No, la tribute band dei Nomadi sulla scena ormai da vent’anni.

Sta per partire il "20 Anni Liberi di Volare" tour, che impegna il gruppo per tutta l’estate. E stasera un’anteprima particolare, con il gruppo in versione Acoustic Trio, al Top Gun a Santa Vittoria di Gualtieri, sull’ex Statale per Cadelbosco.

Nell’ambito delle serate musicali live del Top Gun (tel. 340-7474486) stasera si esibiscono Paolo Montanari con Elisa Minari (che dei Nomadi è stata bassista per alcuni anni) e Alessandro Peretto. La rassegna dei sabati sera proseguirà il 15 aprile con il soul italiano di Daniele Bengi Benati (dei Ridillo), il 22 aprile con "AmericArsàn" di Sgavetti Bros, il 29 aprile con "Electricamerica" con il chitarrista Cris Maramotti.

Intanto, i Ma Noi No preparano il lungo tour della primavera-estate, che prevede diverse tappe reggiane: il 7 maggio a Votigno di Canossa, il 20 a Rolo, il 27 al quartiere Orologio a Reggio, a giugno il 10 a Quattro Castella, a luglio il 30 a San Rocco di Guastalla, ad agosto l’11 a Castelnovo Sotto, il 15 a Bibbiano, il 2 settembre a Sant’Ilario d’Enza. Ma anche tappe nel Veronese, a Campodoro di Padova, il 18 giugno a Pomponesco di Mantova, a Varazze, nel Vicentino, l’8 luglio a Bondeno di Gonzaga, il 21 a Traversetolo, fino a diversi concerti nelle province di Varese, Como, Rovigo… E altre nuove date sono in fase di inserimento nel tour 2023 della band nata a Novellara dall’amore e dalla passione per le canzoni dei Nomadi.

Antonio Lecci