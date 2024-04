Il Sant’Ilario in campo per la finalissima

Alla caccia di uno storico double. Mercoledì importante (ore 20.30) per il S.Ilario che, dopo aver vinto a mani basse il girone B di Terza categoria, affronta la finalissima del Memorial Presidenti incrociando i parmensi dell’M.T. 1960, già battuti in campionato sia all’andata sia al ritorno. Gli arancio-blu di mister Andrea Baldi, che si presentano al completo, sognano di coronare una stagione ricca di soddisfazioni; sul neutro del "Nasi" di Albinea, fischia il reggiano Orlandini. In caso di parità, previsti tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Recupero per il Baiso/Secchia che viaggia nella Bassa modenese per affrontare il San Felice per una sfida fra due squadre ormai tranquille e senza assilli di classifica. Il match era stato cancellato in seguito alla prematura scomparsa del dirigente gialloblù Davide Manfredini; dirige Bellelli di Finale Emilia.

Il riepilogo. Promozione (recupero). Girone B: San Felice (39)-Baiso/Secchia (40). Memorial Presidenti (finale): M.T. 1960-S.Ilario al "Guido Nasi" di Albinea. Il Crer ha programmato per giovedì prossimo, sfruttando così la festività del 25 aprile (ore 15.30), la finale della Coppa Emilia di Prima categoria fra il Daino Santa Croce e i modenesi del Colombaro; resta da definire il campo neutro. Intanto la Delegazione di Reggio ha definito il primo turno dei play-off del girone A di Terza categoria che domenica ha chiuso il suo percorso: Vetto-Biasola, Sporting Tre Croci-Felina e Invicta Gavasseto-Amici di Davide, mentre il Puianello grazie al 2° posto passa al turno successivo. Si gioca sul campo delle migliori piazzate che saranno promosse in caso di pareggio confermato pure dai supplementari.

Federico Prati