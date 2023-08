"Il sottopasso al Campo di Marte non è prioritario Piuttosto si investa sul parco e sul circolo"

"Il sottopasso al Campo di Marte non è la priorità. Servono piuttosto investimenti sull’area verde, dallo sport alla sicurezza". I consiglieri comunali di Coalizione Civica, Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli, presentano un’interrogazione in Sala del Tricolore su sollecitazione dei cittadini. "È necessario riflettere sul ruolo del circolo La Casetta" che fa parte delle reti delle Case di Quartiere. "Quando verranno ripristinati i sentieri ed effettuate le manutenzioni del parco, del circolo, del verde, dell’illuminazione e degli arredi urbani? Manca poi il servizio di wi-fi pubblico". Lo stesso cittadino Benati (in foto con De Lucia) racconta: "Mi sono trasferito a Reggio nel 2000 dove lavoriamo sia io sia mia moglie. I miei figli sono cresciuti giocando al Campo di Marte. Nel corso degli anni ho visto il parco impoverirsi e ho deciso, insieme ad altri, di darmi da fare".