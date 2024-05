Il vino ’Rosso Clarino’ per Hengel Gualdi

Eventi per celebrare i cento anni della nascita di Henghel Gualdi, uno dei grandi clarinettisti jazz del Novecento, originario di San Martino in Rio, paese a cui era sempre rimasto legato. Per ricordare il grande musicista reggiano, il Comune con la famiglia Gualdi e il compositore e direttore d’orchestra Maurizio Tirelli, organizzano un ricco programma, soprattutto alla rocca del paese. Si comincia domani (venerdì 24 maggio) alle 18 con video di testimonianze di amici di Gualdi, la presentazione del lambrusco Rosso Clarino della locale Cantina sociale, con un concorso grafico tra gli studenti per sceglierne il simbolo.

"Il Rosso Clarino – spiega il sindaco Paolo Fuccio, con accanto il presidente della Cantina, Roberto Baccarani – vuole essere un vino per celebrare Gualdi. Il nome è stato scelto per evocare il colore rosso del vino, che rappresenta la passione e l’energia di Henghel. Su richiesta della Cantina è stato realizzato, alla scuola Allegri, un concorso per l’etichetta del vino e per il manifesto col programma del Centenario".

Concorso vinto da Sofia Foconetti per l’etichetta e Alisia Grazia Rizzuto per il manifesto. Viene poi inaugurata la mostra "Io e Henghel", una biografia a fumetti che narra la vita del celebre clarinettista, compositore e musicista jazz. Sabato 15 giugno in rocca un aperitivo musicale a base di gnocco fritto e lambrusco con Marco Vezzani e Stefano Calzolari, il 17 giugno l’apertura di una mostra di strumenti musicali a cura di Danilo Righi, il 6 luglio il concerto della Village Big Band con Vincenzo Serra al clarinetto, l’intitolazione a Gualdi dell’aula di musica della scuola Allegri, tra concerti e animazioni.

Aperto l’archivio Gualdi alla biblioteca civica di San Martino, per conoscere meglio un reggiano apprezzato nel mondo.

a. le.

