Il weekend Unimore per le startup "I migliori progetti saranno premiati"

L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia chiama a raccolta chi ha idee imprenditoriali o voglia di imbarcarsi in nuove avventure. È il ’Techstars startup weekend: Unimore lo ha organizzato e patrocinato in collaborazione con ’Tech-up accelerator’ di Fondazione Rei e Impact hub. Si svolgerà al Tecnopolo dal 26 al 28 maggio.

L’università non è nuova a questo tipo di iniziative, per ascoltare chi vuole presentare la propria idea imprenditoriale o fornire il proprio contributo nello sviluppo di un’innovazione. Il fine settimana sarà occasione per un tuffo nella progettazione delle imprese del futuro e gli aspiranti businessmen potranno strutturare il proprio progetto, incontrando potenziali collaboratori e partner. "I partecipanti avranno anche l’occasione di prendere parte a sessioni di formazione e assistere ad alcuni inspirational speech per apprendere come muovere i primi passi nello sviluppo di un progetto d’impresa" spiega il professor Bernardo Balboni, referente Unimore per l’iniziativa. Alla fine della due giorni, il progetto imprenditoriale verrà presentato di fronte ad una giuria di esperti e potrà aggiudicarsi i premi messi in palio.

L’evento è aperto a tutti e tutte coloro che hanno un’idea e non sanno come realizzarla, oltre a chi vorrebbe dare il proprio contributo in un team d’impresa. Gli studenti Unimore hanno diritto ad un biglietto gratuito usando l’email di ateneo e il codice ’UNIMORE23’ o presentando il tesserino venerdì all’inaugurazione. Iscrizioni al link: https:qui.unimore.ittec